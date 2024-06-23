Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı, gündemde neler var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı gerçekleşiyor. En son 4 Haziran'da gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gözler yeni tarihe çevrildi. Yeni Kabine Toplantısı gündeminde 9. Yargı Paketi, Gazze'de son durum, emekli ve memur maaşlarının yer alması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, 24 Haziran'da olacak mı?
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Bayram’dan sonraki gün Kabine Toplantısı tarihi gündeme geliyor. Gündeme dair birçok konunun değerlendirildiği Kabine Toplantısı'nda, toplantının sona ermesinin ardından kabine kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmaktadır. Peki Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 24 Haziran Kabine Toplantısı olacak mı, gündemde neler var?
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BU HAFTA VAR MI?
Kabine Toplantısı son olarak 4 Haziran'da bir araya gelmişti. Bayram tatili ardından Kabinenin yoğun gündemle 24 Haziran Pazartesi günü toplanması bekleniyor. Henüz net bir tarih yok. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?
9.Yargı Paketi, Gazze'de son durum, emekli ve memur maaşlarının Kabine gündeminde yer alması tahmin ediliyor.
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