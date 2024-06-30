Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri: Kabine Toplantısı ne zaman?
Yeni haftanın gelişiyle birlikte yeni Kabine Toplantısı'nın tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. Gündeme dair pek çok konunun ele alındığı Kabine Toplantısı'nda kabine kararları, toplantının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmaktadır. Genellikle iki haftada bir yapılan Kabine Toplantısı son olarak 4 Haziran Salı günü gerçekleşmişti. İşte 2024 Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...
- 1
Kabine Toplantısı için bekleyiş başladı. Genellikle iki haftada bir yapılan Kabine Toplantısı, zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmektedir. Kabine Toplantısı'nın tarihi kadar, gündem maddeleri de birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı? Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?" İşte Kabine Toplantısı'nın gerçekleşeceği tarih...
- 2
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BU HAFTA VAR MI?
Son olarak 4 Haziran Salı günü gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın 1 Temmuz Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
- 3
KABİNE TOPLANTISI'NIN GÜNDEM MADDELERİ NELER?
Kabine Toplantısında enflasyonla mücadele ve bu kapsamda atılacak adımlar ele alınacak. Terörle mücadele, Gazze'deki son durum ve memur maaş zamları da diğer başlıklar arasında yer alacak.
-
- 4
KABİNE TOPLANTISI KONULARI
Toplantıda, hazırlıkları tamamlanmak üzere olan 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor.
- 5
Terörle mücadele operasyonları da gündemde olacak. Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlar değerlendirilecek.
Eğitimcilere yönelik şiddetin engellenmesi için yasal zeminin güçlendirilmesi çalışmaları da gündemde olacak.