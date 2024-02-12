EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI KABİNE'DE!

Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan zamdan sonra emeklilerden bayram ikramiyesinde de artış olması yönünde talap gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamayla zam sinyali vermişti. Bugünkü toplantıda bu konunun da görüşülmesi bekleniyor.