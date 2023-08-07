15 TEMMUZ'UN YILDÖNÜMÜ

15 Temmuz'un senei devriyesini Beylerbeyi Stadyumu'nda idrak ettik. Türkiye Yüzyılı'nın kahramanlarına olan minnet borcumuzu bir kez daha hatırladık, hatırlattık. O gece Türkiye sadece demokrasisine yönelik bir darbe teşebbüsünü bertaraf etmedi. O meşum gece bağımsızlığımızı hedef alan işgal girişimini püskürttü. 15 Temmuz asırlar boyunca yürüttüğümüz varlık, yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkasıdır. Demokrasi ve millet düşmanlarının 15 Temmuz'a yönelik bitmeyen kinlerin gerisinde bu vardır. FETÖ'cü alçaklardan medet umanlar o gece yaşadıkları hayal kırıklıklarını hala unutamıyor. Tüm çabalarına rağmen son 7 yılda amaçlarına ulaşmadılar, Allah'ın izniyle hiçbir zaman da ulaşamayacaklar. Türkiye ve Türk Milleti var oldukça 15 Temmuz destanımız nesilden nesile gururla aktarılmaya devam edecek. 253 şehidimizi şükran, özlem ve minnetle yad edeceğiz. Gazilerimizin mücadelesini genç ve çocuklarımıza gururla anlatacağız. Son FETÖ'cü hain hukuk önüne hesap verene kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

SEL VE ORMAN YANGINLARI

Karadeniz bölgesindeki sel felaketine müdahale ettik. İlgili bakanlarımız süratle afet bölgesine intikal ederek çalışmaların koordinasyonunu bizzat sağladı. Selden etkilenen işveren ve sigortalılarımızın prim ödemelerini 1 yıl süreyle ertelediğimizi duyurduk. Orman yangınları ile mücadelemizi başarılı bir şekilde yürütüyoruz. İzmir'deki yangına müdahale sırasında orman işçimiz Mustafa Gürpınar hayatını kaybetti. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailesi ve çalışma arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Bu sene en kötü senaryoyu düşünerek havada ve karada güçlü bir altyapı kurduk. Mevcut filomuzu Rusya'dan gelen iki büyük uçakla tahkim ettik. Toplam 24 uçak, 100 helikopter ve 10 İHA'mızla orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. 4 bin 800 aracımız, 25 bin orman işçimiz karadan müdahale noktasında görev yapıyor. Büyük bir yangınla boğuşan Yunanistan'a iki amfibi uçak ve 1 yangın söndürme helikopteri gönderdik. Yunan komşularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hedefimiz tek bir yangının bile çıkmamasıdır.

"104 YIL SONRA DA MÜCADELEYE DEVAM"

Çiftçilerimiz ürünlerini teslim edene kadar alımlarımız devam edecek. Dün Hatay'ın anavatana katılışının 84. hem de milli mücadelenin dönüm noktalarından Erzurum kongresinin 104. yıldönümüyldü. Gazi Mustafa Kemal'in başkanlık Erzurum Kongresi'nde milli sınırlar içinde vatanın bölünmez bütünlüğü, her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı milletin direneceği, manda ve himayenin kabul edilmeyeceğini 104 yıl sonra devlet ve millet olarak aynı ilkeler doğrultusunda Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için mücadeleye devam ediyoruz. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan Cumhuriyet'e kadar kurduğumuz varoluş mücadelesinin ağır bedelli ve kesintisiz yürümesi boşuna değildir.

"EN AZ HASARLA ATLATMAYI BAŞARDIK"

Sosyal fay hatlarımızda kırılmalara yol açmak için girişilen sayısız denemeleri hamdolsun milli birlik ve beraberliğimize sıkı sıkıya sarılarak hep akamete uğrattık. Küresel finans, üretim, tedarik, emtia krizlerinin ülkemize etkilerini de sırtlandık. Vakitlice tedbirler ve geliştirdiğimiz politikalarla bu süreçleri en haz hasarla atlatmayı başardık. Bugün 3. yıldönümüne ulaştığımız Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasını Anadolu topraklarını vatan yapma mücadelesinde önemlidir.