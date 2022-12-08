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Kaan Yıldırım, 'Sipahi' için Berlin'de kamera karşısına geçti

SHOW TV’de ekrana gelecek olan, yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı 'Sipahi', büyük merakla beklenen ilk bölümüyle pazartesi günü izleyiciyle buluşuyor. Dizinin ilk bölümünde ekrana gelecek büyüleyici sahneler Almanya’nın Berlin şehrinde çekildi

Giriş: 08.12.2022 - 10:54 | Güncelleme: ABONE OL
Kaan Yıldırım, 'Sipahi' için Berlin'de kamera karşısına geçti
'Sipahi' için Berlin'de kamera karşısına geçti
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HABERTURK.COM

'Sipahi' adlı dizinin başrol oyuncuları Kaan Yıldırım, Sinan Tuzcu ve Erkan Bektaş, Berlin’in simgesi haline gelen tarihi yapılarında bir hafta süresince kamera karşısına geçti.

Dizide Korkut Ali Türkoğlu’nun (Kaan Yıldırım) yürüttüğü gizli bir operasyona ait sahnelerin çekimleri Berlin Katedrali, Brandenburg Kapısı, Müzeler Adası ve Oberbaum Köprüsü’nde gerçekleşti. Berlin’in büyüleyici tarihi ve mimari sembolleri 'Sipahi’nin ilk bölümünde izleyenlere unutulmaz bir seyir keyfi yaşatacak.

Dizinin konusuna gelince; Batı’nın karanlık güçlerinin desteklediği ‘Manager’ yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye’de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği Sipahi’nin güçlü oyuncu kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

'Sipahi', pazartesi günü saat 20.00’de SHOW TV'de başlıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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