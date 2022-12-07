'Sipahi'nin aksiyon sahneleri Gaziantep'te çekildi

Kaan Yıldırım, Özge Gürel, Kerem Alışık, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş ve Emre Bulut, Sipahi için bir hafta süresince Gaziantep’te kamera karşısına geçti.

İlk bölüm çekimleri dört hafta süren, İstanbul ve Gaziantep’in yanı sıra Almanya’da unutulmayacak sahnelere imza atan 'Sipahi', görkemli prodüksiyonuyla ekranlara damga vuracak.

Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği 'Sipahi’nin kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.