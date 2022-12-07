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'Sipahi'nin aksiyon sahneleri Gaziantep'te çekildi

SHOW TV’de ekrana gelecek olan, yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı 'Sipahi' dizisi, 12 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de başlıyor. Dizinin ilk bölümünde ekrana gelecek sürükleyici sahnelerin çekimleri Gaziantep’te gerçekleşti

Giriş: 07.12.2022 - 11:07 | Güncelleme: ABONE OL
'Sipahi'nin aksiyon sahneleri Gaziantep'te çekildi
'Sipahi'nin aksiyon sahneleri Gaziantep'te çekildi
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HABERTURK.COM

Türkiye’ye yönelik tehditleri büyük fedakarlıklarla engelleyen Milli İstihbarat Teşkilatı ajanlarının hikayesini konu alan 'Sipahi' adlı dizinin aksiyon sahnelerinin çekimleri Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde gerçekleşti.

Kaan Yıldırım, Özge Gürel, Kerem Alışık, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş ve Emre Bulut, Sipahi için bir hafta süresince Gaziantep’te kamera karşısına geçti.

İlk bölümün nefes kesen anları arasında yer alan çatışma ve takip sahneleri Gaziantep’in tarihi mimarisi eşliğinde izleyiciyle buluşacak.

İlk bölüm çekimleri dört hafta süren, İstanbul ve Gaziantep’in yanı sıra Almanya’da unutulmayacak sahnelere imza atan 'Sipahi', görkemli prodüksiyonuyla ekranlara damga vuracak.

Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği 'Sipahi’nin kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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