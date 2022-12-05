Başarılı oyuncular 'Sipahi' ile ekrana dönüyor

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Zengin oyuncu kadrosu, nefes kesen hikayesi ve görkemli prodüksiyonuyla beğeni toplayacak 'Sipahi' adlı dizide Çağdaş Onur Öztürk, Nurettin Sönmez, Elit Andaç Çam ve Gözde Okur gibi başarılı isimler rol alıyor. ÖZEL EĞİTİM ALDILAR Milli İstihbarat Teşkilatı’nın korkusuz ajanlarına hayat veren Çağdaş Onur Öztürk ve Nurettin Sönmez, Sipahi için yakın dövüş eğitiminin yanı sıra silah ve atış dersleri aldı.

Sevilen oyuncu Çağdaş Onur Öztürk, dizide Milli İstihbarat Teşkilatı’nın başarılı üyelerinden Yusuf karakterine hayat veriyor. Tehlikeli görevlerde zekası, detaycılığı ve gözlemciliğiyle öne çıkan Yusuf’un eşi Esra karakterini de Gözde Okur canlandırıyor. Ekibin fiziki açıdan en güçlü, bir o kadar da hassas ve duygusal yapısıyla dikkatleri çekecek olan Kemal karakterine Nurettin Sönmez, Kemal’in doktor olan eşi Meral’e ise genç oyuncu Elit Andaç Çam hayat veriyor.

Dizinin konusuna gelince; Batı’nın karanlık güçlerinin desteklediği ‘Manager’ yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye’de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir.

Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği Sipahi’nin güçlü oyuncu kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor. 'Sipahi', 12 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de SHOW TV’de başlıyor. SİNAN TUZCU VE ERKAN BEKTAŞ, 'SİPAHİ'DE SHOW TV’de ekrana gelecek olan, ...

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU, 'SİPAHİ'DE SHOW TV’de ekrana gelecek olan, ...