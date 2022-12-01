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Başak Gümülcinelioğlu, 'Sipahi'de

SHOW TV’de ekrana gelecek olan, yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı, yılın iddialı yapımı 'Sipahi', 12 Aralık Pazartesi günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Sevilen oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, dizide Milli İstihbarat Teşkilatı çalışanı olan 'Ezgi' karakterine hayat veriyor

Giriş: 01.12.2022 - 10:57 | Güncelleme: ABONE OL
Başak Gümülcinelioğlu, 'Sipahi'de
Başak Gümülcinelioğlu, 'Sipahi'de
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HABERTURK.COM

Ailesini Bosna Hersek savaşında kaybeden Ezgi, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın gözde çalışanları arasında yer alıyor. 'Sipahi'de çok iyi dövüşen ve duygusal zayıflığa yer vermeyen Ezgi, zorlu görevlerin üstesinden gelmesiyle dikkatleri çekecek. Başak Gümülcinelioğlu, rol aldığı bu karakter için ağırlıklı olarak dövüş eğitiminin yanı sıra silah ve atış dersleri aldı.

Dizinin konusuna gelince; Batı’nın karanlık güçlerinin desteklediği ‘Manager’ yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye’de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği Sipahi’nin güçlü oyuncu kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

'Sipahi', 12 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de SHOW TV'de.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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