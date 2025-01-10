Kaan Urgancıoğlu: Nazara inanıyorum
Eşi Burcu Denizer ile alışveriş yapmak için Zekeriyaköy'e giden Kaan Urgancıoğlu, eşi mağazaları gezerken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Urgancıoğlu, eşi ve oğlu Ardıç ile poz vermemesinin nedenini nazara bağladı
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kaan Urgancıoğlu, Zekeriyaköy'de objektiflere yansıdı. Bir mekânın önünde eşi Burcu Denizer'i bekleyen Urgancıoğlu, basın mensuplarını görünce; "Sizi buralarda görmek ne güzel" diyerek gülümsedi.
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"OĞLUMUZ BÜYÜYOR"
Eşinin alışverişte olduğunu ve onu beklediğini ifade eden Kaan Urgancıoğlu, özel hayatına verdiği önemi vurguladı. Oyuncu, muhabirlerin, "Nazara inanır mısınız?" sorusuna; "Evet ama biraz da özel hayata önem veririm" yanıtını verdi. Kaan Urgancıoğlu, eşi Burcu Denizer ve oğlu Ardıç'ın sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Her şey yolunda. Oğlumuz büyüyor, yılbaşını ailecek geçirdik. Mutluyuz" dedi.
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"HÂLÂ ANA AKIMA İŞ YAPACAK KONDİSYONUM YOK"
Kaan Urgancığlu, muhabirlerin geçtiğimiz aylarda, "Ana akıma iş yapacak kondisyonum yok" ifadelerinin hatırlatması üzerine "Hâlâ öyle... Güzel projeler okuyorum, seyirciyle kaliteli işlerde buluşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Kaan Urgancıoğlu ayrıca "Vizyonda birçok dizi var, ama ben hiçbirini izleyemiyorum. Şu sıralar vaktimi aileme ayırıyorum" diye konuştu.
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Burcu Denizer'in marketteki alışverişini tamamlamasının ardından Kaan Urgancıoğlu eşi ile birlikte kendilerini bekleyen araca binip oradan ayrıldı. Denizer, makyajsız ve durgun haliyle dikkat çekti.