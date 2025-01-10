Kaan Urgancıoğlu: Nazara inanıyorum

"OĞLUMUZ BÜYÜYOR"

Eşinin alışverişte olduğunu ve onu beklediğini ifade eden Kaan Urgancıoğlu, özel hayatına verdiği önemi vurguladı. Oyuncu, muhabirlerin, "Nazara inanır mısınız?" sorusuna; "Evet ama biraz da özel hayata önem veririm" yanıtını verdi. Kaan Urgancıoğlu, eşi Burcu Denizer ve oğlu Ardıç'ın sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Her şey yolunda. Oğlumuz büyüyor, yılbaşını ailecek geçirdik. Mutluyuz" dedi.