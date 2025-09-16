Juventus- Borussia Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-26 sezonu lig aşaması ilk hafta maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda Devler Ligi ilk hafta karşılaşmasında Juventus, Borussia Dortmund'u konu ediyor. Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Juventus- Borussia Dortmund karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, "Juventus- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Juventus- Borussia Dortmund maçı canlı izle ekranı...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Juventus- Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleye sayılı saatler kala milli futbolcu Kenan Yıldız'ın forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. Peki, "Juventus- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Juventus- Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?" İşte detaylar...
JUVENTUS- BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?
Juventus- Borussia Dortmund maçı 16 Eylül Salı günü 22.00'de oynanacak.
JUVENTUS- BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşma tabii spor üzerinden canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Juventus: Di Gregorio, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, McKennie, Kenan Yıldız
Borussia Dortmund: Kobel, Anton, Bensebaini, Ryerson, Gross, Nmecha, Svensson, Bueno Couto, Beier, Adeyemi, Guirassy
KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?
Igor Tudor yönetiminde düzenli olarak ilk 11'de forma şansı bulan Kenan Yıldız, performansıyla göz büyülüyor.
Alman ekibi karşısında da Kenan Yıldız ilk 11'de forma giyecek.