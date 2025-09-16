Habertürk
        Juventus- Borussia Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?

        Juventus- Borussia Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-26 sezonu lig aşaması ilk hafta maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda Devler Ligi ilk hafta karşılaşmasında Juventus, Borussia Dortmund'u konu ediyor. Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Juventus- Borussia Dortmund karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, "Juventus- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Juventus- Borussia Dortmund maçı canlı izle ekranı...

        Giriş: 16.09.2025 - 18:32 Güncelleme: 16.09.2025 - 21:16
        • 1

          Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Juventus- Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleye sayılı saatler kala milli futbolcu Kenan Yıldız'ın forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. Peki, "Juventus- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Juventus- Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?" İşte detaylar...

        • 2

          JUVENTUS- BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

          Juventus- Borussia Dortmund maçı 16 Eylül Salı günü 22.00'de oynanacak.

        • 3

          JUVENTUS- BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

          Allianz Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşma tabii spor üzerinden canlı yayınlanacak.

          HT SPOR CANLI MAÇ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          MUHTEMEL 11'LER

          Juventus: Di Gregorio, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, McKennie, Kenan Yıldız

          Borussia Dortmund: Kobel, Anton, Bensebaini, Ryerson, Gross, Nmecha, Svensson, Bueno Couto, Beier, Adeyemi, Guirassy

        • 5

          KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

          Igor Tudor yönetiminde düzenli olarak ilk 11'de forma şansı bulan Kenan Yıldız, performansıyla göz büyülüyor.

          Alman ekibi karşısında da Kenan Yıldız ilk 11'de forma giyecek.

