Başroller belli oldu

Ünlü müzisyen Peggy Lee'nin hayat hikâyesinin anlatılacağı biyografik 'May December'da başrolleri Julianne Moore ile Natalie Portman paylaşacak.

Todd Haynes'ın yöneteceği 'May December'da Natalie Portman, Peggy Lee'ye hayat verirken, Julianne Moore kendisinden 23 yaş küçük biriyle evlenen Gracie'yi canlandıracak.

Samy Burch'ün, Alex Mechanik ile birlikte senaryosunu yazdığı 'May December'ın çekimlerine 2022'de başlanacak.