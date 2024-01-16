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        Haberler Dünyadan Julia Roberts gençlik sırrını açıkladı - Magazin haberleri

        Julia Roberts gençlik sırrını açıkladı

        Hollywood'un efsaneleri arasına adını yazdıran Julia Roberts, samimi açıklamalarda bulundu. "Değişmediğimi söylemiyorum" diyen 56 yaşındaki oyuncu, gençlik ve güzellik sırrını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 10:21 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:21
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          'Pretty Woman' filmiyle şöhreti yakalayan Oscar ödüllü oyuncu Julia Roberts, özel hayatıyla ilgili konuştu.

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          "YÜZÜMÜZDE HİÇ KIRIŞIKLIK YOKTU"

          Julia Roberts, adeta yıllara meydan okuyan görüntüsü hakkında konuştu. "Değişmediğimi söylemiyorum" diyen 56 yaşındaki Roberts, "Çünkü Tom Hanks ile bir filmde çekilmiş bir fotoğrafımızı gördüm ve yüzümüzde hiç kırışık yoktu. Sanki ütülenmiş gibiydik" ifadelerini kullandı.

        • 3

          Görüntü yönetmeni Danny Moder ile evli olan Julia Roberts, genç görüntüsünü neye borçlu olduğu sorusuna "İyi genler, mutlu bir yaşam sürmek ve kocam Danny Moder" diye yanıt verdi.

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          "KOCAMIN BENİ SEVDİĞİNE İNANIYORUM"

          Julia Roberts, sözlerine; "Kocamın beni sevdiğine ve çok mutlu edecek şekilde benimle ilgilendiğine inanıyorum. Ve mutlu birini gördüğünüzde, onun kaç yaşında olduğu önemli değildir" diye devam etti.

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          ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

          2000'de 'The Mexican' filminin setinde tanışan Julia Roberts ile Danny Moder, 2002'de nikâh masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin, Hazel ile Finn adında ikizleri ve Henry Daniel isimli bir oğulları bulunuyor.

          Fotoğraflar: Shutterstock, Mega, Avalon

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