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JP Morgan First Republic Bank'teki 1000 çalışanını işten çıkartıyor

JP Morgan'ın, First Republic Bank çalışanlarının yüzde 15'ini işten çıkartmaya hazırlandığı bildirildi

Giriş: 26.05.2023 - 10:27 | Güncelleme: ABONE OL
JP Morgan 1000 çalışanını işten çıkartıyor
HABERTURK.COM

Wall Street devi JP Morgan Chase, mayıs ayında satın aldığı First Republic Bank'in iş gücünün yüzde 15'ini, yani 1000 kişiyi çıkartmaya hazırlanıyor.

ABD ve İngiliz basınında çıkan haberler üzerine açıklamada bulunan JP Morgan, San Francisco merkezli bankada çalışan sayısını azaltacağını doğruladı ancak kesin bir rakam vermedi.

Bankadan yapılan açıklamada işten çıkarılacak çalışanlara 60 günlük tazminat verileceği belirtildi.

Banka, ayrıca söz konusu çalışanların kurum içinde veya dışında yeni iş bulmalarına yardımcı olacağını belirtti.

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