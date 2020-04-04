04 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe'de 2015-2018 arasında top koşturan Brezilyalı Josef de Souza, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.
2021'e kadar Ahli kulübü ile sözleşmesi bulunan oyuncu, Türkiye'ye dönüp kupa kazanmak istediğini söyledi. 31 yaşındaki orta saha, Fenerbahçe dışındaki kulüplere de açık kapı bıraktı: "Fenerbahçe'yi çok seviyorum, evet. Ama ben bir profesyonelim ve hiçbir kulübe kapıyı kapatamam. Başka bir takım teklifle gelirse ve Fenerbahçe beni istemiyorsa, mutlaka görüşür, konuşurum."
Josef de Souza'nın açıklamaları şöyle:
"Benim için özel, unutulmayacak maç; Galatasaray deplasmanıydı kesinlikle. Son dakikada attığım golle o maçtan galibiyetle ayrılmayı başarmıştık. O günden sonra Fenerbahçe, ne içeride ne dışarıda yanılmıyorsam bir daha Galatasaray'ı yenmeyi başaramadı. Bu, o golü benim için daha da özel kılıyor. Benim için özel maç, Galatasaray maçıydı."
"Kulübümle 1.5 yıl daha kontratım var, tamamlamak istiyorum. Bitiminde yönetimle oturup konuşacağız. Kalpten dileğim, Türkiye'ye dönmek. O atmosferi bir kez daha hissetmek istiyorum. Türkiye'ye dönüp eksiği tamamlamak istiyorum, kupa kazanmak istiyorum. Türk futbolunun tarihinde kupa kazanarak yer etmek istiyorum."
"Bu sezon Trabzonspor ve Başakşehir daha önde gözüktüler. Galatasaray son dönemde iyi bir dönem geçiriyor. Bu güçlü takımlar, kazanmaya başladılar mı onları durdurmak zor olur. Fenerbahçe de tam tersi, sıkıntılı bir dönemin içindeydi."
"Umarım en kısa zamanda Fenerbahçe tekrar maçlar kazanmaya başlar. Çünkü taraftarların Fenerbahçe'ye ne kadar sevgi duyduğunu hepimiz biliyoruz. Onların hak ettiği, kupalar için oynayan Fenerbahçe'yi görmek."
"Futbol hayatımın en iyi dönemini Fenerbahçe'de geçirdim. Sao Paolo'da Brezilya Milli Takımı'na seçilmiştim. Fenerbahçe'de daha uzun oynadım. Fenerbahçe zor bir dönemden geçiyordu. İyi ve kötü günlerimiz oldu. Kendi açımdan söylersem iz bırakabildiğimi düşünüyorum. Orada kupa kazanmamış olmama rağmen taraftarlar bana sevgilerini gösteriyorlar. Emeklerimden dolayı benim yanımda olduklarını gösteriyorlar. İstanbul ve Türkiye bana kucak açtı. İkinci vatanım diyebilirim."
"Fenerbahçe'yi çok seviyorum, evet. Ama ben bir profesyonelim ve hiçbir kulübe kapıyı kapatamam. Başka bir takım teklifle gelirse ve Fenerbahçe beni istemiyorsa, mutlaka görüşür, konuşurum."
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