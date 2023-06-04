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Jorge Jesus, basın toplantısına katılmadan stattan ayrıldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray maçının ardından düzenlenecek basın toplantısına katılmadan stadyumdan ayrıldı

Giriş: 04.06.2023 - 21:51 | Güncelleme: ABONE OL
Jorge Jesus, basın toplantısına katılmadan stattan ayrıldı
DHA

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetimi ve teknik direktör Jorge Jesus, derbi maçın ardından stattan ayrıldı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig´in 37´nci hafta derbi maçında konuk ettiği Fenerbahçe´yi 3-0 mağlup etti. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sarı-kırmızı ekibe galibiyeti getiren golleri 28 ve 79´uncu dakikalarda Zaniolo ile 71´inci dakikada Icardi kaydetti.

Mücadele sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi stattan ayrıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da, maçın ardından düzenlenecek basın toplantısına katılmayarak stattan ayrıldı.

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