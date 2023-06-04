Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetimi ve teknik direktör Jorge Jesus, derbi maçın ardından stattan ayrıldı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig´in 37´nci hafta derbi maçında konuk ettiği Fenerbahçe´yi 3-0 mağlup etti. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sarı-kırmızı ekibe galibiyeti getiren golleri 28 ve 79´uncu dakikalarda Zaniolo ile 71´inci dakikada Icardi kaydetti.

Mücadele sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi stattan ayrıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da, maçın ardından düzenlenecek basın toplantısına katılmayarak stattan ayrıldı.