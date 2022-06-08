UZMANLIK ALANI KARALAMA DAVALARI

Kolombiya asıllı Leonel ve Marilia Vasquez'in kızı olan avukat Camille Vasquez, ailesiyle birlikte Buena Park'ta 1 milyon dolarlık bir evde yaşıyor. Vasquez, Güney California Üniversitesi'nden sanat, iletişim ve politika bilimleri alanında 2006'de mezun oldu.

2007 ile 2010 arasında da Southwestern Law School'da hukuk eğitimi gördü. Görev yaptığı hukuk firmasının internet sitesinde yer alan bilgilere göre de iş yaşamıyla ilgili davaların yanı sıra karalama davalarına odaklanıyor.