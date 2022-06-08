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Johnny Depp'in avukatı Camille Vasquez'in talipleri arttı!

Johnny Depp'in avukatının talipleri arttı!

Amber Heard'e karşı açtığı iftira davasında Johnny Depp'in avukatlığını yapan ve adını bütün dünyaya duyuran avukat Camille Vasquez'in Hollywood'da taliplerinin arttığı konuşuluyor

08.06.2022 - 10:59 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard ile davası sürerken, ünlü aktörün avukatı Camille Vasquez ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ancak avukat, "Bu konuda yorum yapmayacağım." demiş ve söylentileri yalanlamıştı. Kısa bir süre sonra Vasquez'in ciddi bir ilişkisi olduğu öğrenilmişti.

  • TALİPLERİ ARTTI

    Depp'in avukatlığını yapan ve adını bütün dünyaya duyuran Camille Vasquez'in taliplerinin arttığı öne sürüldü. Hem Hollywood hem de hukuk dünyasından kaynaklar, pek çok kişinin Vasquez'in peşinden koştuğunu iddia etti.

  • "PEŞİNDE KOŞUYORLAR"

    Independent'in haberine göre; gazeteye konuşan kaynaklar, Hollywood'daki yetenek avcılarının Camille Vasquez'in peşinde koştuğunu öne sürdü.

    Ayrıca Vasquez'e, televizyon kanallarından da çok sayıda teklif geldiği konuşuluyor.

  • "PARLAK BİR GELECEĞİ VAR"

    ABD'de pek çok ünlünün avukatlığını yapan Judd Burstein ise Vasquez'in, çalıştığı yüksek profilli hukuk firmasının yakın zamanda bir ortağı olması beklediğini belirtti.

    Şirket tarafından New York Post'a yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

    "Bizim yıllardır bildiğimiz bir şeyi, Camille Vasquez'in bir yıldız olduğunu, bu kadar çok kişinin görmesinden dolayı heyecanlıyız… Vasquez, duruşma ekibinin önemli bir üyesi ve bizimle parlak bir geleceği var."

  • UZMANLIK ALANI KARALAMA DAVALARI

    Kolombiya asıllı Leonel ve Marilia Vasquez'in kızı olan avukat Camille Vasquez, ailesiyle birlikte Buena Park'ta 1 milyon dolarlık bir evde yaşıyor. Vasquez, Güney California Üniversitesi'nden sanat, iletişim ve politika bilimleri alanında 2006'de mezun oldu.

    2007 ile 2010 arasında da Southwestern Law School'da hukuk eğitimi gördü. Görev yaptığı hukuk firmasının internet sitesinde yer alan bilgilere göre de iş yaşamıyla ilgili davaların yanı sıra karalama davalarına odaklanıyor.

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