"MOTİVE HİSSEDİYORUM"

Ülkesinde yayın yapan Kicker'a konuşan 62 yaşındaki Alman teknik adam, "Futbola dönmek için kendimi yeniden motive hissediyorum. Geçtiğimiz aylarda durum böyle değildi ancak artık çekici bir teklif alırsam buna hazırım ve harekete geçerim" ifadesini kullandı.

"DÜNYA KUPASI'NIN ARDINDAN TEKLİFLERİ DİNLEYECEĞİM"

Dünya Kupası'nın ardından teklif gelmesi halinde değerlendireceğini belirten Löw, "Uzun bir aradan sonra Dünya Kupası'nı sahada hoca olarak değil de bir yabancı olarak yaşamak istiyorum. Bu sebeple de henüz iş aramadım. Dünya Kupası'nın ardından teklifleri dinleyeceğim" diye konuştu.