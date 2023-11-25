Jesus tarihe geçti: Al Hilal'den 9 gollü galibiyet!
Suudi Arabistan Ligi'nde Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal, Al Hazem'i deplasmanda 9-0 mağlup etti
Suudi Arabistan Pro Lig 14. hafta maçında Al Hilal, Al Hazem deplasmanına çıktı. Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal, karşılaşmadan 9-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Al Hilal'in gollerini 14. dakikada Aleksandar Mitrovic, 32. dakiada Muhammed Kanno, 43. dakikada Muhammed Al Qahtani, 52 ve 55'te Malcom, 79. dakikada Saleh Al Shehri, 81. dakikada Muhammed Al Burayk, 85. dakikada Malcom ve 90. dakikada Sergej Milinkovic-Savic attı.
Bu sonucun ardından Al Hilal, 38 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Al Hazem, 7 puanda kaldı.
Al Hilal, ligde gelecek hafta sahasında Al Nassr ile karşı karşıya gelecek. Al Hazem, Riyadh deplasmanına gidecek.