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Jerry Bruckheimer'dan Johnny Depp açıklaması! Karayip Korsanları... - Dünyadan Magazin Haberleri

Johnny Depp 'Karayip Korsanları'nda rol alacak mı? Filmin yapımcısı konuştu

Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard’ün çalkantılı boşanma sürecinin ardından 'iftira' davasında da karşı karşıya gelmesi ünlü aktörün kariyerini etkilemeye devam ediyor. 'Karayip Korsanları' filminin yapımcısı Jerry Bruckheimer, Depp'in seriye dönmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu

16.05.2022 - 15:21 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Ünlü aktör Johnny Depp’in kariyeri eski eşi Amber Heard ile devam eden dava süreci nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Heard’ün öne sürdüğü "şiddet" ve "cinsel istismar" iddiaları nedeniyle "Karayip Korsanları" serisinden çıkarıldığını söyleyen Depp ile ilgili serinin yapımcısı Jerry Bruckheimer'dan açıklama geldi.

  • "ŞU ANDA SERİYE DÖNEMEZ"

    Depp’in kariyerinin belki de en önemli yapımlarından bir olan "Karayip Korsanları" ilgili konuşan Bruckheimer, oyuncunun altıncı filme dönüp, dönmeyeceği ile alakalı, "Şu anda değil." açıklamasını yaptı.

  • "GELECEK HENÜZ BELİRSİZ"

    Ünlü yapımcı, "Kaptan Jack Sparrow" karakterini canlandıran Johnny Depp'in seriye devam etmesinin pek mümkün olmadığını belirterek, "Gelecek henüz belirsiz." şeklinde konuştu.

    "YENİ İSİMLER ARIYORUZ"

    "Karayip Korsanları"nın altıncı filmini çekmeye hazırlanan Jerry Bruckheimer, seriye dahil edebileceği yeni isimler aradığını da açıkladı.

    Filme Avusturalyalı oyuncu Margot Robbie’nin katılabileceğinin sinyallerini veren Bruckheimer, senaryo geliştirme aşamasında olduklarını belirtti.

  • YENİ BİR FİLM GELMEYEBİLİR

    Serinin devam edip, etmeyeceği ise soru işareti... Disney’in yeni bir "Karayip Korsanları" filmi yapmak istemeyeceği konuşulanlar arasında.

  • İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

    Ayrıca Johnny Depp, eski eşinin iddiaları nedeniyle "Karayip Korsanları"ndaki "Jack Sparrow" rolünü kaybettiğini ifade etmişti. Depp’in hayranları ise oyuncunun seriye dönmesi için imza kampanyası başlatmıştı. Ünlü aktörün sevenleri 500 bin imza hedefine ulaşmaya çalışıyordu.

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