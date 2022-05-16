"ŞU ANDA SERİYE DÖNEMEZ"

Depp’in kariyerinin belki de en önemli yapımlarından bir olan "Karayip Korsanları" ilgili konuşan Bruckheimer, oyuncunun altıncı filme dönüp, dönmeyeceği ile alakalı, "Şu anda değil." açıklamasını yaptı.