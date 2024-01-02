Jeremy Renner: İyileşmemin bir numaralı sebebi o
Kar kürerken geçirdiği kazayla ölümden dönen, 30'dan fazla kemiğini kıran Jeremy Renner, ona hem en büyük sebep hem de destek olan kişinin kim olduğunu açıkladı
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'Yenilmezler' serisinde 'Marvel' kahramanı 'Hawkeye'i canlandıran Jeremy Renner, 2023'ün Ocak ayında kullandığı tonlarca ağırlığında kar küreme aracından atlayıp yeğeninin yardımına koşan Renner, aracın bir anda hareket etmesiyle korkunç bir kaza geçirmişti. Kar küreme aracının altında kalan ve helikopterle hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki oyuncu, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.
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Geçirdiği ölümcül kazada ciddi künt göğüs travması ve ortopedik yaralanmalar yaşayan Jeremy Renner, yoğun tedavi süreci sonrası yürümeye başlamıştı.
Geçirdiği operasyonlar ve tedavi sonrası sağlığına kavuşan Jeremy Renner, kendisine hem en büyük sebep hem de zorlu süreçte destek olan kişinin kim olduğunu açıkladı
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"BENİ BEKLEMESİNİ İSTEMİŞTİM"
Jeremy Renner, Sonni Pacheco ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ava Berlin Renner'ın bir karesini yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: İyileşmemin bir numaralı sebebi o. Kızımı 14 Ocak'ta eve geldiğimde ilk gördüğümde, ondan beni beklemesini istemiştim. Ben iyileştikçe o da iyileşti ve daha az korkmaya başladı. İyileşmek için ailenizi ve arkadaşlarınızı iyileştirmekten daha iyi bir motivasyon kaynağı yoktur... Minnettarlıkla, son bir yıldaki sevgi ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi niyetin ve duanın her zerresine ihtiyacım vardı.
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"ÖLSEYDİM BİRÇOK İNSANIN HAYATINI MAHVETMİŞ OLURDUM"
Jeremy Renner, yılbaşı gecesi katıldığı özel yayında "Yaşamak için çok fazla şeye sahip olduğum için çok şanslıyım. Kocaman bir ailem var, 10 yaşında bir kızım var ve eğer ölmüş olsaydım pek çok insanı hayal kırıklığına uğratmış ve hayatlarını mahvetmiş olurdum, bu yüzden iyileşmem gereken çok şey vardı" ifadelerini kullandı.
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"YAŞADIĞIM İÇİN ŞÜKREDİYORUM" DEMİŞTİ
Öte yandan Jeremy Renner, daha önce yaptığı açıklamada "Hayatı yaşadığım için şükrediyorum ve çok şanslı hissediyorum. Zamanının artık daha değerli olduğunu hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Jeremy Renner, ayrıca "Sabır, kuvvet... Bunların hepsi zihinsel bir oyun. Şimdi arka cebime koydum. Acıyla nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Bunların hepsi zihinde. Her şey akılda. Eğer tüm bu sisin içinden geçebilirsen, çok şanslıyım" şeklinde konuşmuştu.
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30'DAN FAZLA KEMİĞİ KIRILMIŞTI
Jeremy Renner, 30'dan fazla kemiğinin kırıldığını söylemişti. Evinde fizik tedavisi gördüğü sırada çekilen fotoğrafını yayımlayan Jeremy Renner, kazayla bir anda kendinin ve tüm ailesinin önceliklerinin değiştiğini belirtmiş ve iyi dileklerini yollayan sevenlerine teşekkür etmişti.
Jeremy Renner'ın yakınları tarafından yapılan açıklamalara göre, oyuncunun iyileşmesi için önünde en az 2 yıl bulunuyor.
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"BU BENİM HATAM"
Yeğenini kurtarmak için kendi hayatını hiçe sayan Jeremy Renner, daha önce de "Bu benim hatam ve bedelini ödedim. Hareketlerim, bu kadar çok acıya neden olduğu için kendimi kötü hissediyorum" demişti.
Jeremy Renner, 2008 yapımı 'The Hurt Locker' filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu dalında Akademi Ödülü’ne ve 2010 yapımı 'The Town' filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında aday gösterilmişti. Renner, 'Görevimiz Tehlike' serisinde 'William Brandt'ı canlandırmıştı.
Fotoğraflar: Instagram, Avalon