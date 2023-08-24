Jeremy Doku'dan Manchester City'ye 5 yıllık imza
Premier Lig devi Manchester City, Belçikalı kanat oyuncusu Jeremy Doku'yu renklerine bağladı. 21 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.
İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, Belçikalı kanat oyuncusu Jeremy Doku'yu renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fransa'nın Rennes takımında forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Rennes ile tüm kulvarlarda 91 maça çıkan Doku, 12 kez rakip fileleri havalandırdı.
Manchester ekibi, daha önce Hırvat futbolcular Mateo Kovacic ve Josko Gvardiol'u kadrosuna katmıştı.