ÜNLÜLER GEÇİDİ

Page Six'in haberine göre; Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in cuma günü başlayan ve bugün de bir piknikle sona erecek olan düğüne ünlü konuklar katıldı.

Ben Affleck'in Hollywood'daki yakın dostlarından biri olan Matt Damon kutlamalara eşi Luciana ile birlikte geldi. Yönetmen Kevin Smith ile eşi Jennifer, aktör Jason Mewes ve karısı Jordan, Hollywood'un önde gelen menajerlerinden Patrick Whitesell ve oyuncu eşi Pia Miller da ünlü isimler arasında yer aldı.