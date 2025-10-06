Habertürk
        Jennifer Aniston: Artık gazetecilere daha fazla saygı duyuyorum

        Jennifer Aniston: Artık gazetecilere daha fazla saygı duyuyorum

        Dört sezondur 'The Morning Show' dizisinde gazeteciyi canlandıran Jennifer Aniston, gazetecilere eskisinden daha fazla saygı ve hayranlık duyduğunu dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 10:35 Güncelleme: 06.10.2025 - 10:35
        Gazetecilere bakış açısı değişti
        Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ile başrolleri paylaştığı 'The Morning Show'da haber sunucusu Alex Levy'yi canlandırdıktan sonra gazetecilere her zamankinden daha fazla hayranlık duyduğunu açıkladı.

        2019'dan beri üstlendiği rolü hakkında People'a konuşan 56 yaşındaki oyuncu, bu rolün kendisine "gazetecilere karşı en üst düzeyde saygı kazandırdığını" söyledi.

        "Gazetecilere her zaman saygı duydum, ama şimdi daha da fazla duyuyorum" diyen Aniston, "Özellikle sabah spikerleri. İşleri çok zor" diye ekledi.

        Aniston, geçen ay verdiği bir röportajda, bu dizide rol almanın çoğu zaman duygusal olarak yıpratıcı olduğunu söylemişti. "İlk sezonu bitirdiğimden beri her yıl, 'İşte bu kadar... Öldüm. Bu iş beni mahvetti' diyordum. Sonra da unutuyorsun" ifadesini kullanmıştı.

        "Bunu, arkadaşlarımın 'Ne olduğunu unutuyorsun, sonra bir bakmışsın yine hamile kalmışsın' dedikleri doğum anına benzetiyorum" diyen Aniston, "Bu yüzden bir sezonu bitirip 'Bitirdim' dememenin olağanüstü bir şey olduğunu hissediyorum" diye eklemişti.

        #Jennifer Aniston
        #gazeteci
        #dizi
        #the morning show

