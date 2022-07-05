"ÇOCUKLARIMIZIN VELAYETİ BANA AİT"

Tosic ile yollarını ayırdıklarını ifade eden Jelena Karleusa, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

14 yıl sonra evliliğimizi karşılıklı olarak bitirmeye karar verdik. Ne yazık ki Dusko, artık kendisini ailemizin bir parçası olarak görmüyor. Teknik hukuki konular önümüzdeki dönemde anlaşma ile çözülecektir. Ailemiz ve çocuklarımız için bu zor dönemde medyadan anlayış beklemeyeceğim çünkü boşuna... Halktan ne insanlık, ne de anlayış bekliyorum. Her şeyden kurtuldum, bu yüzden bunu da yaşayacağım. Hayat devam ediyor. Tüm evlilik malları çocuklarımıza devredilmiştir, çocuklarımızın velayeti bana aittir. Herhangi bir yazılı yalan, daha önce olduğu gibi bir dava ile sonuçlanacaktır. Artık bu şekilde reklam yapmayacağım.