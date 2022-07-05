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Jelena Karleusa ile eski Beşiktaşı Dusko Tosic neden boşandı? Belli oldu... - Magazin haberleri

Jelena Karleusa ile Dusko Tosic boşandı!

Sık sık 'ihanet' iddialarıyla gündeme gelen Sırp futbolcu Dusko Tosic ile eşi Jelena Karleusa, evliliklerini sonlandırdı. Karleusa, yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki Dusko, artık kendisini ailemizin bir parçası olarak görmüyor. Hayat devam ediyor. Tüm evlilik malları çocuklarımıza devredilmiştir, çocuklarımızın velayeti bana aittir. Artık bu şekilde reklam yapmayacağım." dedi

05.07.2022 - 15:44 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sırp futbolcu Dusko Tosic ile eşi Jelena Karleusa'nın adı uzun süredir "ihanet" dedikodularıyla anılıyordu. Çiftin birbirlerini aldattıkları konuşuluyordu. İkili, söylentilerin ardından ailece tatile çıkarak, haklarında çıkan iddiaları yalanlamıştı.

  • 14 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

    Ancak uzun süredir özel hayatlarını gözlerden uzakta yaşayan çiftten kötü haber geldi. Karleusa, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile 14 yıllık evliliğini sonlandırdığını duyurdu.

  • "ÇOCUKLARIMIZIN VELAYETİ BANA AİT"

    Tosic ile yollarını ayırdıklarını ifade eden Jelena Karleusa, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

    14 yıl sonra evliliğimizi karşılıklı olarak bitirmeye karar verdik. Ne yazık ki Dusko, artık kendisini ailemizin bir parçası olarak görmüyor. Teknik hukuki konular önümüzdeki dönemde anlaşma ile çözülecektir. Ailemiz ve çocuklarımız için bu zor dönemde medyadan anlayış beklemeyeceğim çünkü boşuna... Halktan ne insanlık, ne de anlayış bekliyorum. Her şeyden kurtuldum, bu yüzden bunu da yaşayacağım. Hayat devam ediyor. Tüm evlilik malları çocuklarımıza devredilmiştir, çocuklarımızın velayeti bana aittir. Herhangi bir yazılı yalan, daha önce olduğu gibi bir dava ile sonuçlanacaktır. Artık bu şekilde reklam yapmayacağım.

  • "EVLİLİĞİMİZDE HİÇBİR SORUN YOK" DEMİŞTİ

    Daha önce ayrılık iddiaları hakkında konuşan Jelena Karleusa, "Evliliğimizde hiçbir sorun yok, her şey yolunda. Kötü insanlar, kötü niyetler, bunların hepsi bumerang gibi onlara geri dönecek. Aileme yapılan bu saldırı ilk değil son olmayacak." demişti.

  • "DÜŞMANLARIMIZ İÇİN UZUN BİR YAŞAM DİLİYORUM"

    Tosic ise sosyal medya hesabından yayınladığı hikayede, "Kimseyi ne tehdit ettim ne de aradım. Gazetecilerden kendilerini zorlamamalarını rica ediyorum. Düşmanlarımız için sadece uzun bir yaşam ve başarı diliyorum." mesajını paylaşmıştı.

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