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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Japonya, verilerini hedef alan siber saldırıları Çin destekli hacker grubuyla ilişkilendirdi - Teknoloji Haberleri

        Japonya, verilerini hedef alan siber saldırıları Çin destekli hacker grubuyla ilişkilendirdi

        Japonya, 2019-2024 yıllarında hükümet kurumları, politikacılar ve özel şirketler gibi hedeflere yönelik siber saldırıların ardında Çin destekli hackerların olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 15:27 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:27
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        Japonya'ya siber saldırıda Çin iddiası
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        Japonya Ulusal Polis Ajansı (NPA), son 5 yılda ülkenin "ulusal güvenliği ve ileri teknoloji verilerini hedef alan" 200'den fazla siber saldırı düzenlendiğini açıkladı.

        Açıklamada, Çin destekli "MirrorFace" adlı hacker grubunun, Dışişleri ve Savunma bakanlıkları, uzay ajansı, politikacılar, gazeteciler, özel şirketler ve bazı düşünce kuruluşlarını hedef aldığı ifade edildi.

        DİPLOMATİK BELGELERİN SIZDIĞI İDDİASI

        Grubun, çalınan kimlik bilgilerini kullanarak hedeflere kötü amaçlı yazılım içeren eklerle e-postalar gönderdiği aktarılan açıklamada, bu maillerin konu başlıklarında genellikle "Japonya-ABD ittifakı", "Tayvan Boğazı", "Rusya-Ukrayna Savaşı" ve "özgür ve açık Hint-Pasifik" gibi anahtar kelimelerin yer aldığı kaydedildi.

        Açıklamada, hükümet kurumları ile işletmelere siber saldırılara karşı tedbir almaları çağrısında bulunuldu.

        Japonya Hava Yolları (JAL), Aralık 2024'te dahili ve harici sistemlerini birbirine bağlayan ağa yönelik siber saldırı nedeniyle bazı uçuşların ertelendiğini açıklamış, en az 24 iç hat uçuşunun yaklaşık 1 saat geciktiğini ve bazı uluslararası uçuşların da bundan olumsuz etkilendiğini belirtmişti.

        Şubat 2024'te de Çin'in 2020'de Japonya Dışişleri Bakanlığına yönelik siber saldırılarında, Japonya'ya ait gizli diplomatik belgelerin sızdığı öne sürülmüştü.

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