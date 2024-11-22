Japonya'da enflasyonla mücadele için 250 milyar doları aşan ekonomi paketi onaylandı

Kyodo News'un haberine göre, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'nun kabinesince onaylanan ekonomi paketi 250 milyar dolardan fazla değere sahip.

Enflasyonun olumsuz etkilerinin hafifletilmesi amacıyla onaylanan ekonomi paketi, artan enerji maliyetlerini "frenlemek" için sübvansiyonlar ve düşük gelirli hanelere nakit yardımları içeriyor.

Paket ayrıca, küçük ve orta ölçekli işletmelere destek verilmesini de kapsıyor.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, ücret artışının ekonominin genelindeki büyüme için "gerekli" olduğunu dile getirerek, "Sadece kentlerde yaşayanların değil kırsal kesimdekilerin de umut ve mutluluk duygularını hissetmesi önemli." dedi.