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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Japonya'da enflasyonla mücadele için 250 milyar doları aşan ekonomi paketi onaylandı - İş-Yaşam Haberleri

        Japonya'da enflasyonla mücadele için 250 milyar doları aşan ekonomi paketi onaylandı

        Japonya hükümeti, ülkedeki enflasyonun etkisini azaltmak için 250 milyar dolar değerini aşan ekonomi paketini onayladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:53 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:53
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        Japonya'dan 250 milyar dolarlık enflasyon paketi
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        Kyodo News'un haberine göre, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'nun kabinesince onaylanan ekonomi paketi 250 milyar dolardan fazla değere sahip.

        Enflasyonun olumsuz etkilerinin hafifletilmesi amacıyla onaylanan ekonomi paketi, artan enerji maliyetlerini "frenlemek" için sübvansiyonlar ve düşük gelirli hanelere nakit yardımları içeriyor.

        Paket ayrıca, küçük ve orta ölçekli işletmelere destek verilmesini de kapsıyor.

        Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, ücret artışının ekonominin genelindeki büyüme için "gerekli" olduğunu dile getirerek, "Sadece kentlerde yaşayanların değil kırsal kesimdekilerin de umut ve mutluluk duygularını hissetmesi önemli." dedi.

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