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Japon ekonomisi hükümetin yayımladığı verilere göre nisan - haziran döneminde yüzde 27.8 daralarak beklentilerin üzerinde küçüldü. Daralmada ana faktör ise koronavirüs nedeniyle düşen tüketim ve ticaret oldu. Ekonominin toparlanmasının enfeksiyondaki artış seyrine bağlı olduğu kaydedildi.

Japon medyası düşüşün 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü veri olduğuna dikkat çekerken, resmi verilere göre şu ana kadar ki en büyük küçülme 1955 yılındaki küresel krizle gelen yüzde 18 olarak öne çıkıyor.

Verilere göre Japonya'nın mevsimsellikten arındırılmış brüt milli geliri çeyreklik bazda yüzde 7.8 azalırken art arda gelen üç çeyreklik daralmayla teknik resesyona giren Japonya'da ekonomisi 2011 yılında tsunami ve nükleer felaketten sonraki düzeyine gerileyecek.

Hatırlanacağı üzere Japonya ekonomisi 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 1.8, bu yıl ilk çeyrekte yüzde 0.6 daralmıştı.

Nisan - Haziran döneminde Japonya'nın ihracatı yüzde 56 düşerken bireysel tüketim de yüzde 29 azalarak dip yapmıştı fakat bu veri salgın nedeniyle kapatılan işletmeleri içermediğinden geçen ay kötüleşen vaka sayıları sonrası durumun daha da kötüleşebileceği belirtiliyor.

Virüsün kırılmasının ardından analistler ekonomide kademeli bir toparlanma beklerken Japonya'nın ihracata dayalı ekonomisinin Çin'in büyümesine ciddi bir bağımlılık içermesini öne çıkarıyor.