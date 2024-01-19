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        Haberler Ekonomi Emlak Japon müteahhit firması Sekisui House, ABD'li M.D.Cyi satın alacak - Emlak Haberleri

        Japon müteahhit firması Sekisui House, ABD'li M.D.C'yi satın alacak

        Japonya'da müteahhitlik firması Sekisui House, ABD merkezli M.D.C. Holdings firmasını 4,95 milyar dolara satın alacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 09:26 Güncelleme: 19.01.2024 - 09:26
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        Japon müteahhit firması, ABD'li şirketi alıyor
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        Sekisui House açıklamasına göre Japon müteahhitlik firması, ABD içinde konut pazarına yönelik yatırımlarını artırmaya hazırlanıyor.

        Buna göre Sekisui House, ABD merkezli M.D.C. Holdings firmasını 4,95 milyar dolara satın alacak.

        M.D.C. Holdings'in tedavülde bulunan hissesi başına 63 dolar ödeneceği duyurulan satın alım süreci, 2024 yılının ilk yarısında tamamlanacak.

        ABD'de artan müstakil konut ihtiyacına yönelik yatırımlarını güçlendirmeyi hedefleyeceğini bildiren Japon firma, bu satın alımla, ABD içinde en büyük ilk 5 konut müteahhidi arasına girecek.

        Sekisui Üst Yöneticisi (CEO) Nakai Yoşihiro, açıklamasında, "Bu işlem, Kuzey Amerika'da belirttiğimiz büyüme stratejimizle doğrudan uyumlu ve Sekisui House için daha dayanıklı bir portföy oluşturacak." ifadesini kullandı.

        ABD geneli 16 eyalette faaliyet gösteren Denver merkezli M.D.C. Holdings, halihazırda ABD'nin 11. büyük müteahhitlik firması olarak biliniyor.

        2022 yılında 9 bin 700 konutun teslimatını gerçekleştiren M.D.C. Holdings söz konusu yıl içinde 5,7 milyar dolarlık satış gelirinden 562 milyon dolar net kar elde etti.

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