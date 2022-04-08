"ANNEMİ ÖZLEYECEK KADAR UZUN ZAMAN GEÇİRMEDİM"

Bobby Jack Brazier, bu konudaki görüşünü "Annemi özlemiyorum. Çünkü annemle, onu özleyecek kadar uzun zaman geçirmediğimi düşünüyorum." sözleriyle özetledi. Brazier, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

Neler olabileceğini özlüyorum. Canımı en çok yakan şey herhangi birini kaybetmek değil, Jade'i kaybetmek.