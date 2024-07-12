Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Jacob Bruun Larsen ile Philine Pi Roepstorff, Bodrum'da aşka geldi - Güncel Magazin Haberleri

        Jacob Bruun Larsen ile Philine Pi Roepstorff, Bodrum'da aşka geldi

        Danimarkalı ünlü futbolcu Jacob Bruun Larsen, manken sevgilisi Philine Pi Roepstorff ile tatil yapmak için Bodrum'a geldi. Denizde yüzerken görüntülenen çift, bir ara romantik anlar yaşadı ve birbirlerini öpücüklere boğdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 08:35 Güncelleme: 12.07.2024 - 08:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İngiltere'nin Burnley takımında forma giyen Danimarkalı futbolcu Jacob Bruun Larsen, Danimarkalı sevgilisi Philine Pi Roepstorff ile Bodrum'a geldi.

        • 2

          Jacob Bruun Larsen ile Philine Pi Roepstorff, otellerine yerleştikten hemen sonra denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

        • 3

          Sıcaktan bunalan çift, uzun süre denizden çıkmadı.

        • 4

          Denizde keyifli zaman geçiren Jacob Bruun Larsen ile Philine Pi Roepstorff, bir ara romantik anlar yaşadı.

        • 5

          Jacob Bruun Larsen ile Philine Pi Roepstorff, birbirlerini öpücüklere boğdu.

        • 6

          Çift, daha sonra denizden çıkıp güneşlenmek üzere şezlonglarına gitti.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş insanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!
        İş insanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!
        Aşırı sıcaklar sebebiyle 11 kentte "kırmızı" alarm!
        Aşırı sıcaklar sebebiyle 11 kentte "kırmızı" alarm!
        Buğra 11 yaşındaydı... 51 gün sonra büyük acı!
        Buğra 11 yaşındaydı... 51 gün sonra büyük acı!
        Anne ile oğlu yangında can vermişti! Gizemli bir ölüm daha!
        Anne ile oğlu yangında can vermişti! Gizemli bir ölüm daha!
        Galatasaray yenilgiyle başladı
        Galatasaray yenilgiyle başladı
        Gök gürültülü sağanak uyarısı
        Gök gürültülü sağanak uyarısı
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        'Yaz Covid'i': Yeni FLiRT varyantlarıyla ilgili neler biliniyor?
        'Yaz Covid'i': Yeni FLiRT varyantlarıyla ilgili neler biliniyor?
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        Biden Zelenski'ye Putin dedi
        Biden Zelenski'ye Putin dedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde açıklamalar
        İşsizlik Fonu 1 yılda katlandı
        İşsizlik Fonu 1 yılda katlandı
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Galatasaray'ın Rabiot ısrarı!
        Galatasaray'ın Rabiot ısrarı!
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
        İyiliğin bedelini canıyla ödedi
        İyiliğin bedelini canıyla ödedi
        FIFA'dan Tete ve Galatasaray kararı!
        FIFA'dan Tete ve Galatasaray kararı!
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        Habertürk Anasayfa