Jacob Bruun Larsen ile Philine Pi Roepstorff, Bodrum'da aşka geldi
Danimarkalı ünlü futbolcu Jacob Bruun Larsen, manken sevgilisi Philine Pi Roepstorff ile tatil yapmak için Bodrum'a geldi. Denizde yüzerken görüntülenen çift, bir ara romantik anlar yaşadı ve birbirlerini öpücüklere boğdu
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İngiltere'nin Burnley takımında forma giyen Danimarkalı futbolcu Jacob Bruun Larsen, Danimarkalı sevgilisi Philine Pi Roepstorff ile Bodrum'a geldi.
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Jacob Bruun Larsen ile Philine Pi Roepstorff, otellerine yerleştikten hemen sonra denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
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Sıcaktan bunalan çift, uzun süre denizden çıkmadı.
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Denizde keyifli zaman geçiren Jacob Bruun Larsen ile Philine Pi Roepstorff, bir ara romantik anlar yaşadı.
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Jacob Bruun Larsen ile Philine Pi Roepstorff, birbirlerini öpücüklere boğdu.
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Çift, daha sonra denizden çıkıp güneşlenmek üzere şezlonglarına gitti.
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