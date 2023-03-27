Jack Ma döndü, Alibaba hisseleri arttı

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South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre Çin'in en büyük özel işletmelerinden bir tanesinin sahibi konumundaki Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, bir yıldan fazla uzun süren denizaşırı ikametgahını sona erdirdi. Jack Ma'nın Şanghay'da 24 Ekim'de ülkenin finansal sistemini eleştirdiği konuşmasından sonra hiç kamuoyu önüne çıkmaması, ülkenin en zengin ikinci insanının akıbetiyle ilgili soru işaretlerine neden olmuştu.

HİSSELERİ YÜZDE 5 DEĞER KAZANDI

Ma, 2021'in sonlarında Çin'den ayrılmıştı. O zamandan bu yana Avustralya ve Tayland’da bazı fotoğrafları ortaya çıkan ancak onun dışında neredeyse tamamen ortadan kaybolan Alibaba Grup’un kurucusu, yeniden Çin’de. Bu gelişme sahibi olduğu Alibaba’ya olumlu bir dönüş yaşattı.

Haberler sonrası Alibaba'nın hisseleri Hong Kong borsasında yüzde 5 değer kazandı.

ALİBABA HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Jack Ma konuşmasında Çin'deki finansal sistemin zamanın gerisinde kaldığını ve inovasyonu engellediğini söylemişti. Bu konuşmadan sonra Çin düzenleyici kurumları Jack Ma'nın şirketlerine yönelik bir dizi inceleme başlatmış, Alibaba hakkında tekelcilik suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

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