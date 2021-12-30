Oğlunun vefatından sonra ilk kez konuştu!

Mersin'de bir program için bulunan Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin (76) oğlu oyuncu Ali Murat Altunmeşe (42), kaldığı apartmanın 11. katının balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.
Evlat acısıyla sarsılan Altınmeşe, oğlunu kaybettikten sonra ilk kez kamera karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.
"YALAN DÜNYADAN BİR GERÇEK YAŞAM DAHA YAŞADIK"
Usta sanatçı, "Çok değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim, sevgili bacılarım... İşte yalan dünyadan bir gerçek yaşam daha yaşadık. Hepimizin yaşadığı veya yaşayacağı, bu tür 'yaşamın içinden' dediğimiz, acı da olsa tatlı da olsa, yüce yaradan nasip ediyor." dedi.
"ALLAH KİMSEYE EVLAT ACISI YAŞATMASIN"
Cenazeye gelen ve gelemeyen herkese teşekkür eden İzzet Altınmeşe, daha sonra şu ifadeleri kullandı:
Evet, yakın zamanda bize emanet edilen evladım, Ali Murat'ın cenazesine lütfedip uzaktan, yakından gelenler ve gelemeyenler ve yanımda olanlar, uzaktan sevenler, yakından sevenler, hepinize ama hepinize, bütün Türkiye'min güzel insanları, sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah bütün geçmişlerinize rahmet etsin. Allah evlatlarınızı bağışlasın. Allah kimseye evlat acısı tattırmasın. Allah'a emanet olun.
ALİ MURAT ALTUNMEŞE HAKKINDA
ABD North Brunswick Township Highschool, Sandford Meisner Workshop, ABD Middlesex Community College (Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümü) Ön lisans ve Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunu olan Ali Murat Altunmeşe, 2010 - 2013 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda 'Karanlık İşler', 'Açıl Kafam Açıl' ve 'At' adlı oyunlarda sözleşmeli olarak oynamıştı.
Ali Murat Altunmeşe, ayrıca "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" ve "Ali Baba ve 7 Cüceler" gibi dizi ve filmlerde rol almıştı.
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