Mersin'de bir program için bulunan Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin oğlu oyuncu Ali Murat Altunmeşe (42), kaldığı apartmanın 11. katının balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.
Cenazesi İstanbul'a getirilen Altunmeşe için bugün Eyüpsultan Göktürk Merkez Camii'nde cenaze programı düzenlendi. Törene; babası İzzet Altınmeşe, annesi Müzeyyen Altınmeşe, kardeşi Fırat Altunmeşe, yakınları ve sevenleri katıldı.
Baba İzzet Altınmeşe, anne Müzeyyen Altınmeşe ve kardeşi Fırat Altınmeşe taziyeleri kabul etti. Gözyaşı döken yakınları zaman zaman ayakta durmakta zorluk çekti. İkindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından, Altunmeşe'nin naaşı, Göktürk Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilmek üzere götürüldü.
"GERÇEKTEN ŞU AN SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİM"
Ali Murat Altunmeşe'nin babası İzzet Altınmeşe, "Çok kullanırız ya 'Sözün bittiği yerdeyim' diye, gerçekten şu an öyleyim... Ne söyleyebilirim ki? Yazılan yazı bozulmaz. Kendi isteğimizle bu dünyaya gelmedik. Kendi isteğimizle gidemiyoruz. Geldik bir gün gidecektik. Sıra kimde hiç bilmiyoruz. Bilmece burada, hep hazır olmalıyız. Öbür dünyaya da hazır olalım. Sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz. Beni sevenlerin, uzaktan yakından lütuf edip gelenlerin ayaklarına sağlık diyorum. Telefon ile arayan büyüklerime saygılarımı sunup ellerinden öpüyorum, küçüklerin yanaklarından öpüyorum. En son bu olaydan 1 gün önce görüştük." ifadelerini kullandı.
"ELİMDE BÜYÜDÜ EVLADIM GİBİYDİ"
Müzisyen Selahattin Alpay ise "Çok değerli ağabeyim İzzet Altınmeşe'nin büyük oğlu Murat'ı kaybettik. Acısı hepimizin acısı... Elimde büyüdü, evladım gibi severdim. Her şeyden önce bir beyefendiydi. Ailesine sabırlar diliyorum, dostlarına ve sanat dünyasına da sabırlar diliyorum." dedi.
ALİ MURAT ALTUNMEŞE HAKKINDA
ABD North Brunswick Township Highschool, Sandford Meisner Workshop, ABD Middlesex Community College (Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümü) Ön lisans ve Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunu olan Ali Murat Altunmeşe, 2010 - 2013 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda 'Karanlık İşler', 'Açıl Kafam Açıl' ve 'At' adlı oyunlarda sözleşmeli olarak oynamıştı.
Ali Murat Altunmeşe, ayrıca "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" ve "Ali Baba ve 7 Cüceler" gibi dizi ve filmlerde rol almıştı.
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