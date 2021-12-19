İzzet Altınmeşe evlat acısıyla sarsıldı. Usta müzisyenin büyük oğlu Ali Murat Altunmeşe yaşamını yitirdi.

Oyunculuk yapan Ali Murat Altunmeşe, en son "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisinde rol almıştı.

Ali Murat Altunmeşe, "Ali Baba ve 7 Cüceler"de babasını canlandırmıştı.

Ali Murat Altunmeşe, kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Fırat Altunmeşe ile...

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