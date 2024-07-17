İznik Gölü alg patlamasıyla turkuaz görünüme kavuştu
Alg patlaması nedeniyle turkuaz görünüme kavuşan Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından Bursa'daki İznik Gölü, drone ile görüntülendi
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Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5'inci büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü'nün rengi turkuaza döndü.
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Mevsimsel sıcaklığa bağlı gölün dip kısmında yeteri kadar oksijen bulunmaması nedeniyle buradaki alg tabakasının su yüzeyine çıkmasıyla oluştuğu belirtilen turkuaz rengi görmek için vatandaşlar da göl kenarına geldi.
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İznik Belediye Başkanı Mehmet Kağan, yaptığı yazılı açıklamada, bu doğa olayının bölgedeki turizme olumlu katkı sağladığını belirterek, "Gölümüzün bu olağandışı güzelliği, İznik'in tanıtımına büyük katkı sağlıyor.
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Halkımız ve misafirlerimiz bu güzel manzaranın tadını çıkarıyor" ifadesini kullandı.
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İznik Gölü kıyısında 22 yıldır plaj işleten Bekir Uslu, her yıl bu zamanlar gölün turkuaz renge büründüğünü anlattı.
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Uslu, gölün bu rengiyle ilgi çektiğini dile getirerek, "Ziyaretçilerde artış var. Özellikle fotoğrafçılar çok ilgi gösteriyor. Bu muhteşem güzelliği görmeye herkesi davet ediyoruz" dedi.
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Bu arada yüzeyinde oluşan turkuaz rengiyle İznik Gölü, drone ile görüntülendi.
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