İzmir Foça Belediyesi hangi partide? İzmir Foça Belediye başkanı kimdir? İzmir Foça Belediye başkan adayları
İzmir Foça Belediyesi hangi partide? İzmir Foça Belediye Başkanı kimdir? İzmir Foça Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Foça Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Foça Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Foça yerel seçim sonuçları..
İzmir Foça BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Foça Belediye Başkanlığını 11409 alınan oy ve %56.22 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Fatih Gürbüz kazanmıştır.
Foça Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %56.22
Milliyetçi Hareket Partisi %42.09
Saadet Partisi %0.77
Vatan Partisi %0.61
Bağımsız Türkiye Partisi %0.31
Bağımsız %0.11
İzmir Foça BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİSANİYE FIÇI - CHP İzmir Foça Belediye Başkan Adayı TANER ACAR - MHP İzmir Foça Belediye Başkan Adayı DERYA KALE ERDEMLİ - İYİ Parti İzmir Foça Belediye Başkan Adayı MUSTAFA KARAKAYA - MEMLEKET İzmir Foça Belediye Başkan Adayı MESUT ÇALIŞKAN - VATAN İzmir Foça Belediye Başkan Adayı SİNEM ATAN - BĞMSZ İzmir Foça Belediye Başkan Adayı BAKİ GİNİGEN - HÜDAPAR İzmir Foça Belediye Başkan Adayı YAKUP ATEŞ - DEVA İzmir Foça Belediye Başkan Adayı FATİH SELEN - DP İzmir Foça Belediye Başkan Adayı NAZİF TUNAHAN ŞEN - YENİDEN REFAH İzmir Foça Belediye Başkan Adayı YASİN KAYA - ZP İzmir Foça Belediye Başkan Adayı MUSTAFA ERSAN ÇALIŞIR - DEVA İzmir Foça Belediye Başkan Adayı COŞKUN ATİKOL - OCAK İzmir Foça Belediye Başkan Adayı KÜBRA KARADEMİR - DSP İzmir Foça Belediye Başkan Adayı TUBA KAYA - HKP İzmir Foça Belediye Başkan Adayı ERGÜN BOYACIOĞLU - MP İzmir Foça Belediye Başkan Adayı ATEŞ ERTOŞİ - Gelecek Partisi İzmir Foça Belediye Başkan Adayı DUYGU ÖLÇAR ATICI - DSP İzmir Foça Belediye Başkan Adayı CEM GÖNENÇ - TKP İzmir Foça Belediye Başkan Adayı İSMET TOPAL - SP İzmir Foça Belediye Başkan Adayı MUSTAFA DEMİREL - OCAK İzmir Foça Belediye Başkan Adayı VEDAT AŞIKOĞLU - HKP İzmir Foça Belediye Başkan Adayı MUSTAFA ERDOĞAN - BTP İzmir Foça Belediye Başkan Adayı ÖZGÜL TURUNÇOĞLU - DEM Parti İzmir Foça Belediye Başkan Adayı SİNAN ÖZER - DEM Parti İzmir Foça Belediye Başkan Adayı OYLUN ERCAN - TİP İzmir Foça Belediye Başkan Adayı AYŞEGÜL PABUŞÇU - DEVA İzmir Foça Belediye Başkan Adayı SALİM AY - YENİDEN REFAH İzmir Foça Belediye Başkan Adayı EMRULLAH KAPAR - HÜDAPAR İzmir Foça Belediye Başkan Adayı BERK ALBAYRAK - ANAP İzmir Foça Belediye Başkan Adayı ERKAL GÜNEL - SOL PARTİ İzmir Foça Belediye Başkan Adayı RECEP ÇAKILKAYA - ANAP İzmir Foça Belediye Başkan Adayı
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