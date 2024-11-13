İzmir'de alınan bilgiye göre, Kemalpaşa ilçesi Ulucak Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki Umut Ç'nin (40) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ANNE YANGINI FARK EDİP İÇERİ GİRDİ

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AA'da yer alan habere göre karşıdaki evde oturan anne, yangını fark ederek oğlunu kurtarmak için içeriye girdi.

UMUT'UN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yalnız yaşadığı öğrenilen Umut Ç'nin hayatını kaybetti belirlendi. Yaralanan anne ise hastaneye kaldırıldı.