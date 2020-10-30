İzmir'de bugün 6.9 şiddetinde meydana gelen ve 25 saniye süren deprem tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar son depremler listesi ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte AFAD ve Kandilli'den yapılan son dakika depremleri listesi...

30 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ