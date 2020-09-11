İzmir'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, İsmail Başak (23) yönetimindeki 34 EG 4443 plakalı otomobil, Kuşçuburun Mahallesi girişinde kontrolden çıkarak önce duvara sonra ağaca çarptı.

Kazada sürücü Başak ve otomobilde bulunan Mehmet Akın (28),olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta bulunan Ali Fırat Akın (23) ile Serhat Erdem (19) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Başak ile Akın'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.