İzmir'de polis memuru, eski sevgilisi ile erkek arkadaşını vurdu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

REKLAM advertisement1

İzmir'in Konak ilçesinde öğretim görevlisi olan bir kadın silahla vurularak öldürüldü, erkek arkadaşı ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Göztepe Mahallesi 100/1 Sokak'ta yürüyen Elvin Özütaştan (42) ile erkek arkadaşı Fehmi B. (46) bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANE HAYATINI KAYBETTİ Elvin Özütaştan (42) Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fehmi B. (46) Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğu öğrenilen Özütaştan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eski milli yüzücü olduğu belirtilen Fehmi B'nin ise sağlık durumunun ağır olduğu kaydedildi.

CİNAYET ZANLISINI YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI Cinayet zanlısı A.E.Ö. Saldırıyı gerçekleştirdiği ve Özütaştan'ın eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen polis memuru A.E.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı. *Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.