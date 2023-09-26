İzmir'de motosikletli gencin öldürülmesine ilişkin 3 tutuklama

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İzmir'de, 19 yaşındaki motosikletli Mustafa Akkavak'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Akkavak'ın katil zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheliler G.Ş, M.F, A.Ü, A.A. ve M.Z.Ç'yi gizlendikleri adreslerde yakaladı. İkametlerdeki aramalarda ise 2 tabanca ve 260 gram uyuşturucu ele geçirildi.

AA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.F, M.Z.Ç ve A.A. tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY

Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde, 20 Eylül'de, Mustafa Akkavak, kullandığı motosiklet ile seyir halindeyken, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.