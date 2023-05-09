Kendisinden 28 yaş küçük karısını öldüren zanlı teslim oldu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, tartıştığı karısını tabancayla öldüren zanlı jandarmaya teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Balabanlı Mahallesi'nde ikamet ettikleri evde B.A. (57) ile eşi Tuba A. (29) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, B.A, tabancayla eşine ateş açtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince yapılan incelemede 5 çocuk annesi olduğu öğrenilen Tuba A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sonrası kaçan B.A, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu.