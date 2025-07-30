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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İzmir'de ekmeğe zam - İş-Yaşam Haberleri

        İzmir'de ekmeğe zam

        İzmir Ticaret Odası (İZTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısında İzmir'de ekmeğe zam kararı alındı. Kararla 200 gram ekmeğin azami fiyat tarifesi 12,5 TL'den 15 TL'ye yükseldi. Yeni fiyatın 1 Ağustos'tan itibariyle geçerli olacağı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 23:10 Güncelleme: 30.07.2025 - 23:10
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        İzmir'de ekmeğe zam
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        İzmir Ticaret Odası (İZTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı İZTO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Toplantıda İzmir'de ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için oylama yapılırken, 200 gram ekmeğin azami fiyat tarifesinin 12,5 TL'den 15 TL'ye çıkması önerisi oy birliğiyle kabul edildi. Ekmekte yeni fiyatın 1 Ağustos'tan itibariyle geçerli olacağı belirtildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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