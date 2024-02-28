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        Haberler Gündem İzmir'de 69 ton sahte alkol ele geçirildi - Güncel haberler

        İzmir'de 69 ton sahte alkol ele geçirildi

        İzmir'de polis ekiplerinin yaptığı denetimler sonucunda 69 bin 360 litre sahte alkol, 4 bin 308 şişelenmiş sahte alkol ve 5 bin 871 litre taklit etiketli sahte alkol ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 20:54 Güncelleme: 28.02.2024 - 21:01
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        İzmir'de 69 ton sahte alkol ele geçirildi
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        İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbaratlar neticesinde Şubat ayı içerisinde il genelinde sahte alkol üreten ve depolayan iş yerlerine operasyon düzenledi.

        Düzenlenen operasyonlarda 69 bin 360 litre sahte alkol ile 4 bin 308 şişelenmiş sahte alkol ve 5 bin 871 litre taklit etiketli sahte alkol ele geçirildi.

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        Öte yandan, şubat ayında Konak ilçesinde bulunan eğlence mekanları da ekiplerce denetlendi.

        Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de katıldığı denetimlerde, sahte içkiden kaynaklı zehirlenme ve ölümlerin önüne geçmek amacıyla 114 eğlence mekanı kontrol edildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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