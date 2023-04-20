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İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Diyanet ile 21 Nisan 2023 İzmir bayram namazı saat kaçta ve ne zaman kılınacak? (İzmir namaz vakitleri)

İzmir bayram namazı saati 2023: İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İzmir bayram namazı saati, Diyanet Ramazan Bayramı namaz vakitleri ile netlik kazandı. İslam alemine birlik ve beraberliği pekiştiren Ramazan Bayramı 21, 22 ve 23 Nisan günlerinde idrak edilecek. Dini bayramların en önemli ritüellerinden biri olan bayram namazı ise İstanbul’da 06:49’da, ve Ankara’da 06:34’te kılınacak. Camide cemaatle birlikte bayram namazını kılacak olan Müslümanlar, İzmir bayram namazı saatini araştırıyor. İşte 2023 Diyanet bayram namazı vakitleri takvimi ile İzmir bayram namazı saati…

Giriş: 20.04.2023 - 22:11 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • İzmir bayram namazı saati, ahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan’ın ardından bayrama kavuşmanın sevincini yaşayan Müslüman aleminin gündeminde yer alıyor. Sünnet-i müekkede olarak görülen bayram namazını camide cemaatle birlikte kılmak isteyenler Diyanet 81 il bayram namaz vakitleri takvimi ile İzmir bayram namazı saatini sorguluyor. Mübarek Ramazan ayının son günü olan Arefe bu yıl 20 Nisan Perşembe gününe denk gelirken Ramazan Bayramı ise 21, 22 ve 23 Nisan günlerinde eda edilecek. Diyanet bayram namazı vakitlerine göre 21 Nisan bayram namazı İstanbul’da saat 06:49’da ve Ankara'da ise 06.34'te eda edilecek. Bayramın ilk günü cemaatle namaz kılmak için camilere gidecek olanlar “İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 21 Nisan 2023 İzmir bayram namazı saati…

  • İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Bayram namazı, Ramazan Bayramı’nın 1. Günü olan 21 Nisan 2023 Cuma günü 81 ilde Diyanet tarafından yayınlanan bayram namazı saatlerine göre eda edilecek.

    İzmir’da bayram namazı saat 06.59’da kılınacak.

  • BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

    Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

    Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

    Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

    Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

    Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

    1. Rekat

    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

    Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

    İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

    2. Rekat

    İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
    Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

    Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

     

    Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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