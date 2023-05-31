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İzmir açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçeleri açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı

Giriş: 31.05.2023 - 19:10 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaburun ilçesi açıklarında ise motor arızası nedeniyle sürüklen lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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