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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2'si yakalandı

        İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2'si yakalandı

        İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 3'ü çocuk 23 düzensiz göçmen kurtarıldı. Çeşme açıklarında tespit edilen lastik bottaki 2 düzensiz göçmen ise yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 06:58 Güncelleme: 29.03.2024 - 06:58
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        İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2'si yakalandı
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        İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karaburun açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip görevlendirildi.

        AA'nın haberine göre ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 3'ü çocuk 23 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Çeşme ilçesinde ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından tespit edilen ve durdurulan lastik bottaki 2 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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