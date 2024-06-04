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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir açıklarında 101 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir açıklarında 101 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir'in Urla ve Çeşme ilçesi açıklarında durdurulan iki lastik bottaki 21'i çocuk 101 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 04:59 Güncelleme: 04.06.2024 - 04:59
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        İzmir açıklarında 101 düzensiz göçmen yakalandı
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        İzmir'de Urla ve Çeşme açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bot ekibi sevk edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre ekipler, durdurdukları iki lastik bottaki 21'i çocuk 101 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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