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        Haberler Bilgi Yaşam İzlerken hayatın içinden kesitler bulabileceğiniz Oscar ödüllü belgesel filmleri

        İzlerken hayatın içinden kesitler bulabileceğiniz Oscar ödüllü belgesel filmleri...

        Dünyaca ünlü sanatçılar, siyasi olaylar ve döneminde çok konuşulmuş özel hayatlar... Birbirinden farklı hayatların içinden olayları ortaya koyan Oscar ödüllü bu belgesel filmleri sizler için derledik. İyi seyirler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 06:32 Güncelleme: 16.05.2025 - 06:32
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        • 1

          İzlerken yer yer eğleneceğiniz, zaman zaman ise duygusal dakikalar geçirebileceğiniz birbirinden farklı Oscar ödüllü belgesel yapımlarını sizler için sıraladık. İyi seyirler...

        • 2

          1. AMY (2015)

          Amy belgeseli, 2011 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Amy Winehouse'un hayatını, kariyerini, uyuşturuc ve alkol bağımlıklarıyla ve bulimia hastalığıyla mücadelesini konu alıyor. Filmde Winehouse'un ailesi, yakın çevresi ve birlikte çalıştığı insanların görüşlerine yer veriliyor.

          imdb puanı: 7.8/10

        • 3

          2. O.J.: MADE IN AMERICA (2016)

          7 saat süren 2016 yapımı “O.J: Made in America” belgeseli, futbolcu OJ Simpson’ın yükselişi, düşüşü ve cinayet duruşmasını etkileyici sahneler ile ele alıyor. Belgesel, eleştirmenler tarafından Amerika tarihinde ırkçılığı konu alan en kapsamlı belgesel olarak gösteriliyor.

          imdb puanı: 8.9/10

        • 4

          3. AMERICAN FACTORY (2019)

          Endüstri sonrası Ohio'da, Çinli bir milyarder terk edilmiş bir General Motors tesisinde iki bin Amerikalı kiralayan bir fabrika açtı. Umut ve iyimserliğin ilk günleri, yüksek teknoloji ürünü Çin işçi sınıfı Amerika'yla çatıştığında aksiliklere yol açar.

          imdb puanı: 7.4/10

        • 5

          4. FREE SOLO (2018)

          Free Solo, tırmanışçı Alex Honnold’un hiçbir emniyet aleti veya ip kullanmadan Yosemite’de bulunan 2307 metre uzunluğundaki El Capitan’a tırmanışını anlatıyor. Belgesel tırmanışın kendisini anlatmanın yanında Alex’in bu kararı nasıl verdiği ve bu süreçte neler yaptığını da kapsıyor.

          imdb puanı: 8.1/10

        • 6

          5. ICARUS (2017)

          Amerikalı bir bisikletçinin, doping yapması ile başlayan ve Rusya anti-doping laboratuvarı başkanının da dahil olduğu olaylar silsilesi. Amatör yarışlardan başlayıp büyük skandallara yol açan anlatan belgeselin yönetmen koltuğunda yine aynı bisikletçi Bryan Fogel’i görüyoruz.

          imdb puanı: 7.9/10

        • 7

          6. MY OCTOPUS TEACHER (2020)

          Craig Foster, Afrika'nın ucundaki buz gibi okyanusta yıllarca yüzdükten sonra, beklenmedik bir öğretmenle tanışır: olağanüstü bir merak sergileyen genç bir ahtapot. Onun inini ziyaret edip aylarca onun hareketlerini izleyerek sonunda hayvanın güvenini kazanır ve insan ile vahşi hayvan arasında daha önce hiç görülmemiş bir bağ geliştirir.

          imdb puanı: 8.1/10

        • 8

          7. SUMMER OF SOUL (2021)

          Woodstock’un gerçekleştiği aynı yaz, 300 binden fazla insan Harlem Kültürel Festivali’ne gitmiş burada, Afkrikalı Amerikalı müziğinin ve kültürünün yardımı ile Siyah Onur’unu yükseltmiş ve birleştirmiştir. 50 yıldan fazladır bir kilerde duran görüntülerden oluşan bu belgeselde, Amerika tarihinin kayıp parçaları gün yüzüne çıkıyor.

          imdb puanı: 8.0/10

        • 9

          8. NAVALNY (2022)

          Belgesel, Ağustos 2020'de ölümcül bir sinir gazı ile zehirlenme suikast girişiminden kurtulan adamı konu alıyor. iyileşme süreci aylarca süren adam, hayatına kast edilen teşebbüs hakkında şok edici keşifler yapar ve eve dönmeye karar verir.

          imdb puanı: 7.7/10

        • 10

          9. 20 DAYS IN MARIPUL (2023)

          2023 yapımı “20 Days in Mariupol” filmi, Ukrayna’nın Mariupol şehrinde 2022 Rus işgali sırasında yaşanan dramatik olayları gerçekçi bir şekilde anlatıyor. Film, Associated Press’ten Ukraynalı gazetecilerden oluşan bir ekibin kuşatma altındaki şehirde mahsur kalmasını ve Rus işgalinin vahşetini belgeleme mücadelesini konu alıyor. Film aynı zamanda; Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde En İyi Belgesel, Ukrayna Film Eleştirmenleri Ödülleri’nde Yılın Keşfi, Sundance Film Festivali’nde ise Jüri Özel Ödülü’nün sahibi.

          imdb puanı: 8.5/10

        • 11

          10. NO OTHER LAND (2024)

          Filistinli-İsrailli bir kolektifin hazırladığı film, işgal altındaki Batı Şeria'daki Masafer Yatta'nın İsrail askerleri tarafından yıkılmasını ve Filistinli aktivist Basel ile İsrailli gazeteci Yuval arasında gelişen ittifakı konu alıyor.

          imdb puanı: 8.3/10

          Görsel Kaynak: imdb

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