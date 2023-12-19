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        Haberler BBC Diğer İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı

        İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı

        İzlanda'nın güneydoğusundaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan bir yanardağ, haftalardır meydana gelen depremlerin ardından patladı. Daha önce balıkçı kasabası Grindavik'ten yaklaşık 4 bin kişi tahliye edilmiş ve kasaba yakınlarındaki jeotermal kaplıca (Mavi Göl) kapatılmıştı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 19.12.2023 - 07:44 Güncelleme: 19.12.2023 - 07:45
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        İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
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        İzlanda'nın güneydoğusundaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan bir yanardağ, haftalardır meydana gelen depremlerin ardından patladı.

        Patlamanın Grindavik kasabasının kuzeyinde yerel saatle 22.17'de başladığı açıklandı.

        Daha önce balıkçı kasabası Grindavik'ten yaklaşık 4 bin kişi tahliye edilmiş ve kasaba yakınlarındaki jeotermal kaplıca (Mavi Göl) kapatılmıştı.

        İzlanda'nın başkenti Reykjavik çevresinde Ekim ayı sonundan bu yana çok sayıda deprem meydana gelmişti.

        Sosyal medyada yayımlanan fotoğraf ve videolar, bölgede depremin veya sismik olayların tespitinden sadece bir saat sonra yanardağın lav püskürttüğünü gösteriyor.

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        İzlanda Meteoroloji Genel Müdürlüğü, patlamanın tam olarak nerede meydana geldiğinin ve boyutunun tespiti için bölgeye bir helikopter gönderildiğini açıkladı.

        Açıklamada, ilk belirlemelere göre, patlamanın Reykjavik'in güneyindeki Hagafell kasabası yakınlarında meydana geldiği belirtildi.

        İzlanda Devlet Televizyonu'na (RUV) konuşan sivil savunma biriminden üst düzey polis yetkilisi Vidir Reynisson, yanardağın hızla patladığını ve patlamanın "çok büyük bir olay" gibi göründüğünğü söyledi.

        Lavların yanardağdaki büyük bir çatlaktan her yöne akıyormuş gibi göründüğünü belirten Reynisson, "Güçlü bir patlama gibi görünüyor" dedi.

        İzlanda'da Nisan 2010'da Eyjafjallajokull Yanardağı patlamıştı.

        Patlama, yaydığı kül bulutu nedeniyle Avrupa'da çok geniş bir alanda hava sahasının kapanmasına yol açmıştı.

        Böylesi bir kapanmanın kıtada 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmediği açıklanmıştı.

        Yanardağ patlamasının İzlanda'ya maliyetinin en az 1,5 milyar euro olduğu hesaplanmıştı.

        Fotoğraf: İzlanda Meteoroloji Müdürlüğü

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